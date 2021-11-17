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Попова заявила о снижении в России заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ

Максимальный процент фиксируется в Москве, где заражаемость коронавирусом упала на 23 процентных пункта, добавила главный государственный санитарный врач.

17 ноября, 13:20
<p>Анна Попова. Фото © Kremlin.ru</p>

Анна Попова. Фото © Kremlin.ru

В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, тому способствуют принимаемые в регионах меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. Кроме ковида мы видим значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппа. То есть разобщение, общие меры по профилактике дали свой эффект", — сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

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Также Попова заметила, что максимальное снижение заболеваемости фиксируется в Москве, в столице заражаемость ковидом упала на 23%, уточнила глава ведомства. Чтобы остановить развитие ковида и других респираторных заболеваний, нужно соблюдать те меры, которые принимаются в регионах, но главное — это увеличение темпов вакцинации, заметила она.

Ранее вирусолог Павел Волчков рассказал, как можно было избежать пандемии ковида. А его коллега Алексей Аграновский отметил, что специалисты в своё время недооценили CoViD-19, думая, что это серьёзное, но местное заболевание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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