Попова заявила о снижении в России заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ

Максимальный процент фиксируется в Москве, где заражаемость коронавирусом упала на 23 процентных пункта, добавила главный государственный санитарный врач.

В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, тому способствуют принимаемые в регионах меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. Кроме ковида мы видим значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппа. То есть разобщение, общие меры по профилактике дали свой эффект", — сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Также Попова заметила, что максимальное снижение заболеваемости фиксируется в Москве, в столице заражаемость ковидом упала на 23%, уточнила глава ведомства. Чтобы остановить развитие ковида и других респираторных заболеваний, нужно соблюдать те меры, которые принимаются в регионах, но главное — это увеличение темпов вакцинации, заметила она.