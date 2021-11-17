Вирусолог Волчков рассказал, как можно было избежать пандемии ковида

Пандемии коронавируса можно было бы избежать, если бы в начале роста заболеваемости были закрыты границы и отменены перелёты между странами, где появились основные очаги CoViD-19. Таким мнением поделился вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Ura.ru.

"[Закрыть границы следовало], как только инфекция вышла за пределы региона, в частности Китайской Народной Республики. Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идёт в январе – феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет. Это были миллионы туристов", — сказал эксперт.

По словам Волчкова, Россия тоже поздно решилась на закрытие границ, такую же ошибку допустили страны Евросоюза, в частности Италия и Испания, ставшие вторым интенсивным очагом в Европе. Он также отметил, что РФ, уже имея подтверждённый факт развивающейся пандемии, не закрыла своевременно сообщение с ЕС.

А профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что специалисты в своё время недооценили коронавирус. По его словам, самые образованные эксперты, имеющие энциклопедические знания, ошиблись, предположив, что CoViD-19 — серьёзное, но местное заболевание.