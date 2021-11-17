Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, количество вновь выявленных заболевших на прошедшей неделе снизилось на 23%, а ковидные койки стремительно освобождаются.

"С CoViD-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", — проинформировал градоначальник в беседе с журналистами в среду.