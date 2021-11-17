Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Количество выявленных заболевших на прошедшей неделе снизилось на 23%, а за последние три дня удалось разгрузить тысячу больничных коек.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, количество вновь выявленных заболевших на прошедшей неделе снизилось на 23%, а ковидные койки стремительно освобождаются.
"С CoViD-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", — проинформировал градоначальник в беседе с журналистами в среду.
Напомним, что в Москве за прошедшие сутки выявили 2966 случаев заражения коронавирусом. Вчера эта цифра была немного меньше — 2606 новых случаев. Общее число подтверждённых случаев ковида с начала пандемии в столичном регионе достигло 1 904 523.
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