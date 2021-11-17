НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мишустин сообщил о готовности регионов к зиме, но не всех

По словам главы кабмина, ситуация в Забайкальском крае находится на особом контроле. Он отметил, что там есть некоторые проблемы с объектами ЖКХ и энергетики.

17 ноября, 10:51

Фото © Pixabay

Российские регионы на данный момент готовы к предстоящей зиме, но в Забайкальском крае ещё имеются некоторые проблемы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целом по стране регионы к зиме готовы — и по мнению энергетиков, и с точки зрения специалистов жилищно-коммунальной отрасли. Однако ситуация в [Забайкальском] крае находится на особом контроле", — сказал глава кабмина во время заседания правительства.

Депутаты предложили заморозить тарифы ЖКХ в следующем году

Депутаты предложили заморозить тарифы ЖКХ в следующем году

Речь идёт о 14 муниципальных районах Забайкалья и городском поселении Первомайское. По словам Мишустина, именно там довольно сильно изношены объекты ЖКХ и энергетики.

Ранее Лайф сообщал, что в России планируют усилить адресную поддержку граждан после изменений тарифов ЖКХ. Речь идёт о доведении тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованных, но при этом социально незащищённым категориям граждан планируется предоставлять компенсацию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1