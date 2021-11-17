Мишустин сообщил о готовности регионов к зиме, но не всех

Российские регионы на данный момент готовы к предстоящей зиме, но в Забайкальском крае ещё имеются некоторые проблемы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целом по стране регионы к зиме готовы — и по мнению энергетиков, и с точки зрения специалистов жилищно-коммунальной отрасли. Однако ситуация в [Забайкальском] крае находится на особом контроле", — сказал глава кабмина во время заседания правительства.

Речь идёт о 14 муниципальных районах Забайкалья и городском поселении Первомайское. По словам Мишустина, именно там довольно сильно изношены объекты ЖКХ и энергетики.