Мишустин сообщил о готовности регионов к зиме, но не всех
По словам главы кабмина, ситуация в Забайкальском крае находится на особом контроле. Он отметил, что там есть некоторые проблемы с объектами ЖКХ и энергетики.
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Российские регионы на данный момент готовы к предстоящей зиме, но в Забайкальском крае ещё имеются некоторые проблемы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целом по стране регионы к зиме готовы — и по мнению энергетиков, и с точки зрения специалистов жилищно-коммунальной отрасли. Однако ситуация в [Забайкальском] крае находится на особом контроле", — сказал глава кабмина во время заседания правительства.
Речь идёт о 14 муниципальных районах Забайкалья и городском поселении Первомайское. По словам Мишустина, именно там довольно сильно изношены объекты ЖКХ и энергетики.
Ранее Лайф сообщал, что в России планируют усилить адресную поддержку граждан после изменений тарифов ЖКХ. Речь идёт о доведении тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованных, но при этом социально незащищённым категориям граждан планируется предоставлять компенсацию.
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