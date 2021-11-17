Отравившиеся метанолом в Казани перепутали бутыль с алкоголем с незамерзайкой

В СК заявили, что отравившиеся метанолом в Казани пили незамерзайку. Видео © Следственный комитет РФ

Отравившиеся метанолом в Казани молодые люди пили на вечеринке по случаю дня рождения приятеля незамерзайку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 ноября компания парней и девушек из 18 человек веселилась в коттедже в посёлке Салмачи города Казани. 14 из присутствующих выпили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Выяснилось, что накануне праздника один из молодых людей купил через знакомого алкоголь в пятилитровой пластиковой бутылке, которую положил в багажник каршерингового автомобиля, где уже лежала ёмкость с незамерзающей жидкостью. Приехав в коттедж, молодые люди по ошибке достали из машины не ту бутылку. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили незамерзайку.

Правоохранители уже изъяли бутыль из-под жидкости, в которой нашли следы метанола. Кроме того, в автомобиле также обнаружили ёмкость с контрафактным алкоголем. Следователи опросили четырёх местных жителей 1990–2000 года рождения, которые продали алкоголь. Предварительно, метанола в нём не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Как уточняет СК РФ, в результате происшествия госпитализировано 13 молодых людей 1999–2003 года рождения.