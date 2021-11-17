Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в очередной раз восхитился 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой и заявил, что проиграть она может только самой себе.

"Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней практически невозможно никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю какой-то секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой", — заявил Авербух в интервью Sport24.

Он также заметил, что между целым рядом наших фигуристок идёт очень серьёзная борьба за путёвки на Олимпиаду. Авербух подчеркнул, что хорошую форму набрала Анна Щербакова, уверенное катание демонстрирует Елизавета Туктамышева, а также зацепиться за поездку в Пекин могут Майя Хромых и Алёна Косторная. Сбрасывать со счетов не стоит и Александру Трусову, которая сейчас травмирована.