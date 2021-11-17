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Система Fan ID будет работать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика на соревнованиях в РФ.

17 ноября, 09:40

Стадион "Газпром-арена", который примет финал Лиги чемпионов – 2021/2022. Фото © РФС

Система идентификации болельщиков Fan ID будет работать во время финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава организационного комитета финала Алексей Сорокин.

"Во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет применяться система идентификации болельщиков (Fan ID)", — заявил он.

Он также подчеркнул, что при покупке билетов приоритет будет отдаваться болельщикам команд, которые будут принимать участие в решающем матче турнира.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении FAN ID в России

Ранее Лайф сообщал, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Система уже работала на Кубке конфедераций – 2017 и ЧМ-2018, а также к ней прибегали во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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