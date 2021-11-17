Система Fan ID будет работать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Система идентификации болельщиков Fan ID будет работать во время финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава организационного комитета финала Алексей Сорокин.

"Во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет применяться система идентификации болельщиков (Fan ID)", — заявил он.

Он также подчеркнул, что при покупке билетов приоритет будет отдаваться болельщикам команд, которые будут принимать участие в решающем матче турнира.