Система Fan ID будет работать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика на соревнованиях в РФ.
Стадион "Газпром-арена", который примет финал Лиги чемпионов – 2021/2022. Фото © РФС
Система идентификации болельщиков Fan ID будет работать во время финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава организационного комитета финала Алексей Сорокин.
"Во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет применяться система идентификации болельщиков (Fan ID)", — заявил он.
Он также подчеркнул, что при покупке билетов приоритет будет отдаваться болельщикам команд, которые будут принимать участие в решающем матче турнира.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Система уже работала на Кубке конфедераций – 2017 и ЧМ-2018, а также к ней прибегали во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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