Бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Александр Овечкин в беседе со "Спорт-Экспрессом" назвал самого сложного из возможных соперников сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 и оценил попадание нашей команды в эту стадию.

"Все команды непростые, все будут биться. На мой взгляд, поляки будут самым непростым соперником для нас. В любом случае будет тяжело со всеми командами, даже с Северной Македонией, поскольку всё-таки они попали в эти стыковые матчи", — заявил Самедов.

Несмотря на это, футболист надеется, что наша сборная сможет отобраться на чемпионат мира, и верит, что удача в нужный момент повернётся к ней лицом.