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"Будет тяжело": Самедов назвал самого сложного из возможных соперников сборной России по стыкам ЧМ-2022

Ранее наша команда уступила Хорватии и не смогла завоевать прямую путёвку на главный турнир четырёхлетия.

17 ноября, 09:50

Фото © РФС

Бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Александр Овечкин в беседе со "Спорт-Экспрессом" назвал самого сложного из возможных соперников сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 и оценил попадание нашей команды в эту стадию.

"Все команды непростые, все будут биться. На мой взгляд, поляки будут самым непростым соперником для нас. В любом случае будет тяжело со всеми командами, даже с Северной Македонией, поскольку всё-таки они попали в эти стыковые матчи", — заявил Самедов.

Несмотря на это, футболист надеется, что наша сборная сможет отобраться на чемпионат мира, и верит, что удача в нужный момент повернётся к ней лицом.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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