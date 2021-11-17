"Будет тяжело": Самедов назвал самого сложного из возможных соперников сборной России по стыкам ЧМ-2022
Ранее наша команда уступила Хорватии и не смогла завоевать прямую путёвку на главный турнир четырёхлетия.
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Бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Александр Овечкин в беседе со "Спорт-Экспрессом" назвал самого сложного из возможных соперников сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 и оценил попадание нашей команды в эту стадию.
"Все команды непростые, все будут биться. На мой взгляд, поляки будут самым непростым соперником для нас. В любом случае будет тяжело со всеми командами, даже с Северной Македонией, поскольку всё-таки они попали в эти стыковые матчи", — заявил Самедов.
Несмотря на это, футболист надеется, что наша сборная сможет отобраться на чемпионат мира, и верит, что удача в нужный момент повернётся к ней лицом.
Сигнал игрокам или просто усталость: Зачем Карпин говорит о том, что может уйти из сборной России до стыковых матчей
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.
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