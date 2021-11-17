В Подмосковье тесть Кокорина напал на главу IT-компании Льва Матвеева. Видео © t.me/breakingmash

В Московской области тесть российского футболиста, нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Руслан Валитов напал на главу крупной IT-компании Льва Матвеева. Делом уже занимаются местные полицейские, сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в коттеджном посёлке "Никологорское". На кадрах видно, как Матвеев подъехал на Mercedes к воротам собственного участка. А спустя некоторое время его догнал Genesis, из салона которого вышел недовольный Валитов. Сначала тесть спортсмена ударил по "мерседесу", а потом начал нападать и на самого Матвеева.

В ходе конфликта Валитов сыпал оскорблениями и угрозами, как результат инцидента — вмятина и сломанное зеркало немецкого авто. По словам Матвеева, нападавший был под действием наркотиков. В то же время местные жители отметили, что Валитов не в первый раз ведёт себя подобным образом. Так, недавно он напал на рабочих с арматурой в руках. Лев Матвеев уже обратился в правоохранительные органы, проводится проверка.