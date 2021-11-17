Госдума приняла законопроект "Единой России" об электронном документообороте в сфере труда

Соискатели теперь смогут дистанционно найти работодателя, пройти собеседование и заключить договор. Также работникам не потребуется посещать отдел кадров для подписания различных документов.

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект, разрешающий использовать документы, связанные с рабочим процессом, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, соискатели теперь могут дистанционно найти работодателя из другого региона, пройти собеседование и заключить трудовой договор. Также работникам не потребуется посещать отдел кадров для подписания различных документов, так как всё будет закреплено электронной подписью. При этом работодателей обяжут вести ряд документов в бумажном виде, например, приказ об увольнении или журнал безопасности.

Уточняется, что нововведение не устанавливает новые обязательные требования — все компании будут самостоятельно принимать решение о переходе на электронный формат. Однако работодатели должны проинформировать об этом сотрудников, а те в свою очередь могут отказаться от ведения их документов в цифре.

Ожидается, что работодатели смогут вести электронный документооборот на платформе "Работа в России" через "Госуслуги" или собственные онлайн-системы.