Китайские биологи создали быстродействующую вакцину от ковида

В Китае молекулярные биологи разработали интраназальную вакцину от коронавируса. Препарат нового типа создан на основе вируса гриппа и способен сформировать иммунитет к любым разновидностям SARS-CoV-2 всего через сутки после введения. К таким выводам учёные пришли, протестировав разработку на хомяках и хорьках. Статью исследователи опубликовали на портале bioRxiv.

Отмечается, что большая часть одобренных вакцин от ковида вводятся инъекционно, занимают много места в медицинских учреждениях или специально оборудованных помещениях. Вместе с тем препараты, которые нужно вводить внутримышечно, хуже способствуют формированию локального иммунитета в тканях лёгких и носоглотки — самые первые места, куда проникает коронавирус.

Чтобы решить эти проблемы, специалисты под руководством профессора Сямыньского университета Ся Ниншао разработали экспериментальную вакцину dNS1-RBD. Она создана из множества модифицированных частиц вируса гриппа. Учёные подавили его способность к размножению в организме человека. Теперь изменённый геном возбудителя гриппа заставляет клетки производить белки коронавируса.

Учёные проводили эксперименты на животных, подверженных ковиду так же, как и люди, то есть на хорьках и хомяках. В ходе проверки безопасности и эффективности этой вакцины было выявлено, что после введения препарата у подопытных не появлялись симптомы гриппа и сформировался иммунитет к коронавирусу.

Причём положительный эффект от вакцины проявился уже в первые сутки после введения. Отмечается, что вирус проникал в организм грызунов, но животные не умирали, не теряли вес и не имели явных симптомов ковида. Они оставались в состоянии неуязвимости, в том числе и от штамма ковида "бета", на протяжении девяти месяцев после вакцинации. В ближайшее время учёные закончат испытывать свой препарат от ковида на людях. В число участников этих опытов входит более тысячи здоровых китайцев. Третья фаза испытаний запланирована на ближайшие недели и месяцы.

Отметим, что статью китайских учёных не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов. В связи с этим стоит с осторожностью относиться к результатам исследований.