Володин сообщил о введении QR-кодов для представителей кабмина для входа в Госдуму

Спикер напомнил, что правительство внесло законопроект о распространении цифровых кодов по всей стране, и заметил, что в данном случае "надо начинать с себя".

Для входа в Государственную думу РФ представителям правительства потребуется QR-код о вакцинации против ковида или перенесённой болезни. Соответствующее поручение аппарату нижней палаты парламента дал спикер Вячеслав Володин.

Он поддержал предложение руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости введения ограничений для представителей Правительства РФ, которые приходят в Госдуму для обсуждения законопроектов. Володин обратился к полномочным представителям кабмина и президента в парламенте Александру Синенко и Гарри Минху и напомнил, что правительство внесло законопроект о введении цифровых кодов по всей стране.

"С себя надо начинать", — подчеркнул Володин.