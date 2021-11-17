Володин сообщил о введении QR-кодов для представителей кабмина для входа в Госдуму
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Спикер напомнил, что правительство внесло законопроект о распространении цифровых кодов по всей стране, и заметил, что в данном случае "надо начинать с себя".
Для входа в Государственную думу РФ представителям правительства потребуется QR-код о вакцинации против ковида или перенесённой болезни. Соответствующее поручение аппарату нижней палаты парламента дал спикер Вячеслав Володин.
Он поддержал предложение руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости введения ограничений для представителей Правительства РФ, которые приходят в Госдуму для обсуждения законопроектов. Володин обратился к полномочным представителям кабмина и президента в парламенте Александру Синенко и Гарри Минху и напомнил, что правительство внесло законопроект о введении цифровых кодов по всей стране.
"С себя надо начинать", — подчеркнул Володин.
"Просьба к аппарату Государственной думы соответствующее решение принять в рамках пропускной системы с тем, чтобы был QR-код на вход в Государственную думу для тех, кто идёт на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и в комитеты", — добавил спикер.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспортных средствах. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой в транспортные средства можно будет попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года. В Кремле же назвали преждевременными вопросы о применении законов о QR-кодах, поскольку они ещё на стадии разработки.