Генпрокуратура РФ попросила Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову

Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос с просьбой отменить решение о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который обвиняется в похищении человека, убийствах и незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25 октября 2021 года направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т. М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища", — говорится в сообщении Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства.