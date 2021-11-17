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Генпрокуратура РФ попросила Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову

Как отметили в пресс-службе ведомства, было направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов в отношении обвиняемого в организации двух убийств и незаконном обороте оружия бизнесмена.

17 ноября, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос с просьбой отменить решение о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который обвиняется в похищении человека, убийствах и незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25 октября 2021 года направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т. М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища", — говорится в сообщении Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства.

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Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. Накануне стало известно, что в Черногории Исмаилову предоставили убежище.

Ранее Лайф сообщал, что глава СК поручил принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова из Черногории. Отмечается, что "формулировки о предоставлении политического убежища вызывают недоумение", так как речь идёт об общеуголовных преступлениях.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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