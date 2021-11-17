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Россия и США пока не договорились о проведении онлайн-саммита Путина и Байдена

Ранее СМИ писали, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале 2022-го, а до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции.

17 ноября, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Кремль проинформирует, когда будет достигнута договорённость об онлайн-саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока ещё нет чётких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договорённость, мы вас проинформируем", — сказал представитель Кремля.

Политолог предложила не ждать прорыва от возможной новой встречи Путина и Байдена

Политолог предложила не ждать прорыва от возможной новой встречи Путина и Байдена

Ранее СМИ писали, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет.

К слову, политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи Путина и Байдена. В глобальном сотрудничестве после первого саммита ничего особо не изменилось, и каждая сторона придерживается собственного вектора развития.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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