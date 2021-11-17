Россия и США пока не договорились о проведении онлайн-саммита Путина и Байдена

Кремль проинформирует, когда будет достигнута договорённость об онлайн-саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока ещё нет чётких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договорённость, мы вас проинформируем", — сказал представитель Кремля.