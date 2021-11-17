Песков заявил, что РФ удалось призвать Армению и Азербайджан к сдержанности на границе

России удалось призвать стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности. Москва выступает за соблюдение трёхсторонних соглашений. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, возобновление боевых действий на [армяно-азербайджанской] границе — это то, что вчера стало поводом для серьёзного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности", — сказал пресс-секретарь российского лидера.