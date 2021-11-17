Песков заявил, что РФ удалось призвать Армению и Азербайджан к сдержанности на границе
Представитель Кремля отметил, что Москва и дальше будет это делать. Он подчеркнул, что выполнение трёхсторонних договорённостей — единственный путь по стабилизации ситуации.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
России удалось призвать стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности. Москва выступает за соблюдение трёхсторонних соглашений. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, возобновление боевых действий на [армяно-азербайджанской] границе — это то, что вчера стало поводом для серьёзного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что Москва и дальше будет это делать. Он отметил, что единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трёхсторонних договорённостей.
Напомним, что ситуация на границе двух стран накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
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