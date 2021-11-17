Терапевт Сапего предупредил об опасности домашних консервов для жизни

Любые консервы могут быть опасны для здоровья, ведь в них возникают возбудители ботулизма, при котором поражается нервная система вплоть до летального исхода. Его вырабатывают микробы Clostridium botulinum, которые размножаются при отсутствии воздуха, низкой кислотности и при комнатной температуре, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

"Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба", — приводит слова медика радио Sputnik.

Сапего заметил, что споры микроба выдерживают кипячение, отчего консервирование мясных продуктов и овощей может стать лотереей при отсутствии специального стерилизатора, работающего под давлением. А вот в ягодных или фруктовых консервах нарваться на этот микроб практически невозможно, ведь в них много кислоты, добавил доктор.

Однако даже при использовании стерилизатора не стоит есть только что вскрытые консервы, уточнил терапевт. Сначала продукт нужно подвергнуть тепловой обработке, ведь высокая температура разрушает ботулотоксин, продуцируемый бактериями, предупредил специалист.

По внешним признакам распознать опасное вещество сложно, но можно. Иногда такие банки вздуваются, взрываются или имеют запах протухшего продукта, однако возможны случаи, что бактерии никак не изменяют свойство содержимого. Схожие правила работают и при покупке консервов в магазине — лучше не брать повреждённый товар или имеющий ржавчину на швах.