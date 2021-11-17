Песков заявил о важности взаимодействия Белоруссии и ЕС по теме миграционного кризиса

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности прямых контактов между Евросоюзом и властью Белоруссии на тему миграционного кризиса на границе республики с Польшей. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал журналистам, комментируя телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии", — сказал Песков.