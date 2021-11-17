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Песков заявил о важности взаимодействия Белоруссии и ЕС по теме миграционного кризиса

Ранее президент республики обсудил ситуацию на границе с Польшей с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

17 ноября, 09:39

Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности прямых контактов между Евросоюзом и властью Белоруссии на тему миграционного кризиса на границе республики с Польшей. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал журналистам, комментируя телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии", — сказал Песков.

Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Напомним, 15 ноября состоялся разговор Лукашенко и Меркель, одной из ключевых тем которого было оказание гуманитарной поддержки беженцам на границе.

Обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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