Песков заявил о важности взаимодействия Белоруссии и ЕС по теме миграционного кризиса
Ранее президент республики обсудил ситуацию на границе с Польшей с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности прямых контактов между Евросоюзом и властью Белоруссии на тему миграционного кризиса на границе республики с Польшей. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал журналистам, комментируя телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии", — сказал Песков.
Напомним, 15 ноября состоялся разговор Лукашенко и Меркель, одной из ключевых тем которого было оказание гуманитарной поддержки беженцам на границе.
Обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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