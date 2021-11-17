Очередное видео НЛО поставило в тупик даже самых прожжённых скептиков

43-летний Мэтт Даути смотрел телевизор вместе со своим приятелем, когда его телефон зазвонил. Уведомление от приложения умного дверного звонка гласило: "Обнаружено движение!". Мужчина решил посмотреть, кого же принесло к его порогу, ведь гостей он не ждал. То, что он увидел на записи, повергло его в шок. Судя по всему, наружная камера сняла НЛО, пролетающий над городом.

Кадры из видео © Facebook / CONTACT in the DESERT

Мэтт работает в логистике, и просто поверить в визит неземной цивилизации он не мог. Тогда он послал видео своему отцу, который посвятил свою жизнь любительской авиации. Папа заключил — это точно не самолёт. С тех пор единственная теория — это НЛО.

Это было, правда, довольно жутко. Я подумал: "Боже мой, оно подлетело довольно близко". Мне стало интересно, вдруг я раскрыл что-то, о чём никто не знает. Когда я показал запись своему другу Кевину, он сказал: "Боже, это выглядит как НЛО" Мэтт Даути

Кадры из видео © Facebook / CONTACT in the DESERT

Спустя пару недель Мэтт решил всё-таки опубликовать запись в соцсетях, чтобы люди тоже поделились своими предположениями, что за три огонька летали по небу. Ролик тут же завирусился. Среди сотен комментариев так никто и не смог придумать хотя бы мало-мальски правдоподобную версию, пишет Mirror.

Я в восторге. Называйте меня глупым, но я уверен, что это НЛО Пользователь "Фейсбука"