"Иначе просто загнусь": Фанаты волнуются за Седокову, которая поделилась страшным посланием

Анна Седокова изрядно напугала своих подписчиков, рассказав в инстаграм-сториз, что переживает очень тяжёлый период. 38-летняя экс-солистка "ВИА Гры" выложила кадр с горящей свечой на чёрном фоне, отметив, что пока не готова раскрывать подробности своего горя.

Фото © Telegram / Светские хроники

Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova, igor__malakhov

Также исполнительница заявила, что ей сложно сейчас открыться окружающим, так как вокруг много недобросовестных людей. Вслед за Анной такой же пугающий кадр в сториз выложил её возлюбленный — 29-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. "Всё ещё не могу поверить", — написал он на чёрном фоне.

Фото © Instagram / annasedokova, janis.timma

Напуганные подписчики сразу же предположили, что у супругов, которые ещё недавно не чаяли друг в друге души, проблемы в отношениях. Но вскоре Анна выложила пост с грустным стихотворением, которое начиналось с фразы "А мы все думаем, что бессмертные" и говорило о мимолётности и хрупкости жизни. Поэтому поклонники решили, что пара могла потерять кого-то близкого. Некоторые подумали, что у звезды, которая так хотела подарить избраннику ребёнка, мог случиться выкидыш.

Может выкидыш случился ?!😬😬 предположения … Tahira

У них умер кто-то близкий. Причём тут интриги nemo287

Если это так, то в такие моменты не хочется вещать что-то в "Инстаграме". А если и хочется поделиться — то по факту и конкретно, а не загадками. "Вот вам пикча траурной свечки, а теперь догадайтесь, кто умер" alexandrachukina