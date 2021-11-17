Бывшая жена Паши Техника устала спасать и теперь спасает себя и сына, продавая интимные фото

После расставания с рэпером Пашей Техником его жена Ева Карицкая пошла в разнос. Она заявила о том, что теперь полностью свободна, и сменила аватарку "Инстаграма" на откровенное фото. А после призналась, что заводит аккаунт на Onlyfans, чтобы продавать свои интимные фотографии и видео.

Кто такой Паша Техник

Фото © Instagram / evakaritskaya и evakaritskaya

Паша Техник — он же Павел Ивлев — известен в хип-хоп-среде как один из самых эпатажных рэперов. Его провокации часто доводили его до крайностей, и он оказывался за решёткой. Ему 37 лет, и недавно он вышел из тюрьмы. Он частый "клиент" полиции, в частности подразделений, которые занимаются борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Ивлева даже в рэп-тусовке называют "полным отморозком, который никогда не бывает трезвым". Тем не менее именно непредсказуемое поведение привлекает к нему внимание любителей треш-контента, которых, к сожалению, всё больше. Но вернёмся к его жене... к бывшей жене.

Дороже рынка

Фото © Instagram / evakaritskaya и evakaritskaya

Несмотря на то что ежемесячная подписка на сайте стоит в среднем пять долларов (около 360 рублей), Ева решила не мелочиться и установила за доступ к своим фото цену в 25 долларов (больше 1800 рублей). У 26-летней модели 100 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые, скорее всего, и стали её спонсорами — за несколько часов она успела заработать 453 доллара (около 32 800 тыс. рублей). Понятно, что эти средства пойдут на содержание Евы и двухлетнего сына, которого она теперь воспитывает одна.

Спасать или спасаться

Фото © Instagram / evakaritskaya и evakaritskaya

О расставании с рэпером модель объявила несколько дней назад. О проблемах в молодой семье подписчики знали давно — модель часто жаловалась на зависимость Паши от наркотиков и алкоголя. Ей даже пришлось ждать его из тюрьмы, куда рэпера посадили на 11 месяцев за нетрезвое вождение. Зато после этого она отправила его в реабилитационный центр, опасаясь за себя и малыша. Однако уходить от него она не собиралась, объясняя это тем, что с рэпером она уже девять лет и человек он прекрасный, только "вещества портят и искажают его реальность".

Фото © Instagram / evakaritskaya и evakaritskaya

Сам Паша о возлюбленной отзывался нелестно. Он заявил, что может выгнать её из дома, но она всё стерпит, ведь главное для неё — деньги. Как рассказывал рэпер во время интервью с Бастой, Ева даже разрешала ему изменять, если он приносил хороший доход в дом. "Если деньги в семью приносишь, то я разрешаю тебе потрогать эту соску с сиськами", — передавал её слова Паша. А сейчас в Сети появляются его снимки с новой девушкой.