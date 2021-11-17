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Оксана Самойлова показала, что значит "яжемать" 90-го уровня

Блогерша высмеяла саму себя в "Инстаграме", раскрыв на честном видео, как она выглядит без фотошопа.

17 ноября, 06:04

Фото © Instagram / samoylovaoxana

У пользователей Сети 33-летняя блогерша и модель Оксана Самойлова вызывает неоднозначную реакцию, а всему виной её косметика и муж — рэпер Джиган. Однако сложно злиться на инфлюенсера, когда он обладает здоровым чувством юмора и самоиронией. На днях модель покорила в сториз подписчиков, опубликовав видео, на котором потроллила себя с мужем.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

Модель вместе с Джиганом отдыхала на Мальдивах, наслаждаясь Индийским океаном и тёплым песком. Такая обстановка настраивала на полное расслабление, поэтому парочка не стала принимать идеальных поз для "Инстаграма". Супруги попали в кадр не с самого лучшего ракурса: второй подбородок Оксаны и складки на талии были видны невооружённым взглядом, и она морщилась от солнца, пока Джиган чесал ей живот. "Идеальные!" — подписала ролик с романтичной музыкой блогерша, добавив смеющийся эмодзи.

Фото © Instagram / samoylovaoxana и samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana и samoylovaoxana

Обычно в "Инстаграме" модель всегда предстаёт в идеальном виде — подтянутой, накачанной, в удачных позах и ракурсах или же счастливой в окружении детей. Но и честность блогерше не чужда — летом 2020 года Оксана опубликовала снимок, как она выглядела после родов. Тогда пользователи Сети похвалили её за реальную картину, и в этот раз они оценили шутку инфлюенсерши по достоинству.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Она очень крутая) Родить четверых, или сколько там у неё, и выглядеть так круто!

Kira Sergeevna

Такой бабе памятник ставить надо)

Annu Naph

Клёвые))) Реально угар🤣

Андрей Иванов

Но такие снимки не способны спасти блогершу от хейта. Ей ещё не могут простить громкого скандала с Джиганом, во время которого она обвиняла мужа в домашнем насилии и алкоголизме, грозилась с ним развестись, а затем передумала. После этого в её действиях увидели хайп на отношениях, ведь позже она запустила свой бренд косметики Sammy Beauty. Но и он тут же столкнулся с критикой — Оксану стали обвинять в том, что дизайн бренда и рекламы она копирует у одной из сестёр Кардашьян — Кайли Дженнер, — и сходство было действительно поразительным.

Снимки Ивлеевой без фотошопа показали, как она изменилась после развода

Снимки Ивлеевой без фотошопа показали, как она изменилась после развода

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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