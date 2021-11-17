Оксана Самойлова показала, что значит "яжемать" 90-го уровня
Блогерша высмеяла саму себя в "Инстаграме", раскрыв на честном видео, как она выглядит без фотошопа.
У пользователей Сети 33-летняя блогерша и модель Оксана Самойлова вызывает неоднозначную реакцию, а всему виной её косметика и муж — рэпер Джиган. Однако сложно злиться на инфлюенсера, когда он обладает здоровым чувством юмора и самоиронией. На днях модель покорила в сториз подписчиков, опубликовав видео, на котором потроллила себя с мужем.
Видео © Telegram / "Светские хроники"
Модель вместе с Джиганом отдыхала на Мальдивах, наслаждаясь Индийским океаном и тёплым песком. Такая обстановка настраивала на полное расслабление, поэтому парочка не стала принимать идеальных поз для "Инстаграма". Супруги попали в кадр не с самого лучшего ракурса: второй подбородок Оксаны и складки на талии были видны невооружённым взглядом, и она морщилась от солнца, пока Джиган чесал ей живот. "Идеальные!" — подписала ролик с романтичной музыкой блогерша, добавив смеющийся эмодзи.
Фото © Instagram / samoylovaoxana и samoylovaoxana
Обычно в "Инстаграме" модель всегда предстаёт в идеальном виде — подтянутой, накачанной, в удачных позах и ракурсах или же счастливой в окружении детей. Но и честность блогерше не чужда — летом 2020 года Оксана опубликовала снимок, как она выглядела после родов. Тогда пользователи Сети похвалили её за реальную картину, и в этот раз они оценили шутку инфлюенсерши по достоинству.
Она очень крутая) Родить четверых, или сколько там у неё, и выглядеть так круто!
Такой бабе памятник ставить надо)
Клёвые))) Реально угар🤣
Но такие снимки не способны спасти блогершу от хейта. Ей ещё не могут простить громкого скандала с Джиганом, во время которого она обвиняла мужа в домашнем насилии и алкоголизме, грозилась с ним развестись, а затем передумала. После этого в её действиях увидели хайп на отношениях, ведь позже она запустила свой бренд косметики Sammy Beauty. Но и он тут же столкнулся с критикой — Оксану стали обвинять в том, что дизайн бренда и рекламы она копирует у одной из сестёр Кардашьян — Кайли Дженнер, — и сходство было действительно поразительным.
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