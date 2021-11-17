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Даня Милохин во время первого разговора с биологическими родителями дал понять, что его интересуют не они

Популярного блогера больше волнуют будущие взаимоотношения с братьями и сёстрами, которых он не знал.

17 ноября, 08:16

Кадры из видео © YouTube / Первый канал

На Первом канале вышел очередной выпуск шоу "Док-ток", и героем стал тикток-звезда и, как его назвала ведущая Ксения Собчак, миллионер из детдома — Даня Милохин. Молодой человек действительно большую часть своей жизни прожил в приюте и стал знаменит, хотя его биологические родители даже об этом не подозревали. Поэтому никто не удивился, когда на шоу Даня сразу заявил, что он не готов встречаться с родителями лично.

Милохин незнаком зрителям Первого канала, но именно в этом и суть проекта Собчак — она перетягивает интернет-аудиторию на ТВ. У этого парня миллионы поклонников по всей стране. В основном подростки, разумеется. Их привлекает его искренность и биография. Молодой человек вырос в детдоме, а тот факт, что он очень быстро приобрёл популярность в "Тиктоке" и стал зарабатывать миллионы в столь юном возрасте, лишь усиливает градус внимания к его персоне. При упоминании его имени срабатывает простой ассоциативный ряд: а, это тот парень-сирота, который разбогател за счёт своих тиктоков... Попытки свести его с биологическими родителями предпринимались и раньше, но Милохин оставался к этому равнодушным.

Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу. Если бы она действительно хотела увидеться, она бы сделала это в другом месте

Даня Милохин

Кадры из видео © YouTube / Первый канал

Собчак удалось столкнуть Даню с родными матерью и отцом. Но во время видеозвонка парень признался, что не держит обиды на родственников и не исключает, что когда-нибудь им удастся наладить контакт, пишет Starhit. Мать Дани очень расстроилась, что не смогла обнять сына, но заявила — сдаваться она не планирует.

Никакой агрессии и злости у меня нет. Я бы хотел познакомиться с братом и сестрой — младшими детьми мамы. Вообще, это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники, кроме Ильи. Получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы: приёмные и биологические

Даня Милохин

Фото © Instagram / danya_milokhin, artemsub

Фото © Instagram / danya_milokhin, artemsub

Напомним, в начале этого года биологический брат Дани Илья уже встречался с мамой и папой лицом к лицу в эфире первого канала на передаче "Пусть говорят". Тогда родители рассказали, что они просто были вынуждены отдать детей в приют, ведь обеспечить им достойную жизнь они никак не могли. Мать ребят призналась, что изначально она планировала забрать их уже через полгода, но судьба сложилась иначе.

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Тиктокерша из Бурятии выглядит как живой скелет, пугая подписчиков тем, насколько она худая

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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