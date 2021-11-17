Андрей Малахов напугал зрителей своим внешним видом — они подозревают, что ведущий скрывает болезнь

Известный 49-летний ведущий Андрей Малахов появился в прямом эфире и напугал зрителей своим внешним видом. Телеведущий находился в домашней обстановке, а потому не стал выстраивать свет и выбирать наряды. Темой программы стало обсуждение победителей художественного конкурса, пишет kp.ru .

Многие из двух с половиной миллионов подписчиков ведущего заподозрили самое плохое — слухи о тяжёлой болезни звезды ходили давно, с тех пор как он начал носить парик. Фанаты предположили, что ведущий борется с онкологией, а потому и отекает из-за химиотерапии, а парик вынужден носить из-за выпадения волос. Сам Малахов никак это не комментирует, зато у экспертов другое мнение.