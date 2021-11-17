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Андрей Малахов напугал зрителей своим внешним видом — они подозревают, что ведущий скрывает болезнь

Телеведущий до этого уже успел запустить волну слухов о своём здоровье, начав носить парики.

17 ноября, 08:59

Фото © Instagram / malakhov007

Известный 49-летний ведущий Андрей Малахов появился в прямом эфире и напугал зрителей своим внешним видом. Телеведущий находился в домашней обстановке, а потому не стал выстраивать свет и выбирать наряды. Темой программы стало обсуждение победителей художественного конкурса, пишет kp.ru.

Фото © Instagram / malakhov007 и malakhov007

Фото © Instagram / malakhov007 и malakhov007

Андрей Малахов явно поправился, а его лицо отекло. Пока он обсуждал итоги конкурса с арт-дилером Юрием Омельченко, в комментариях началось бурное обсуждение внешности телеведущего. Подписчики стали предполагать самое страшное...

Фото © Instagram / malakhov007 и malakhov007

Фото © Instagram / malakhov007 и malakhov007

Вы поправились сильно... Особенно на лицо

Пользователь "Инстаграма"

Моя клиентка работает на телевидении, говорит, у него онкология...

Пользователь "Телеграма"

Как жаль, что он так заметно стареет(. Как-то грустно стало

Пользователь "Телеграма"

Фото © Instagram / malakhov007 и malakhov007

Фото © Instagram / malakhov007 и malakhov007

Многие из двух с половиной миллионов подписчиков ведущего заподозрили самое плохое — слухи о тяжёлой болезни звезды ходили давно, с тех пор как он начал носить парик. Фанаты предположили, что ведущий борется с онкологией, а потому и отекает из-за химиотерапии, а парик вынужден носить из-за выпадения волос. Сам Малахов никак это не комментирует, зато у экспертов другое мнение.

Малахов не всегда имеет возможность работать со стилистом и надевает парик. Предполагаю, потому как перед съёмкой остаётся мало времени. Возможно, это связано с тем, что слишком частое выпрямление волос наносит непоправимый вред. Теряется объём, качество

Стилист Елена Довженко

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Лариса Гузеева вернулась в эфир после тяжёлого ковида, и такой опухшей её ещё никогда не видели

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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