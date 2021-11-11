Лариса Гузеева вернулась в эфир после тяжёлого ковида, и такой опухшей её ещё никогда не видели

62-летняя Лариса Гузеева не на шутку перепугала фанатов шоу "Давай поженимся", когда попала в больницу с тяжёлой формой коронавируса. Она провела в реанимации Коммунарки почти месяц, а потом восстанавливалась и приходила в себя дома. Телеведущая не выкладывала свои фото, жалуясь на внешность, которая сильно изменилась из-за лечения. "Я страшная невозможно", — расстраивалась она в "Инстаграме". Но поклонники поняли масштаб трагедии, только когда увидели свежий выпуск любимого шоу.

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_ и YouTube / Давай поженимся!

В нём их встретила сперва вставка с совершенно измождённой Гузеевой, которая была очень бледной и уставшей. Её глаза были красными, под ними залегли мешки, а сама она выглядела осунувшейся. Зато во время основного выпуска зрителей ждала другая картина. После больницы телеведущая заметно набрала вес и опухла из-за препаратов. Она сама рассказала об этом во время эфира, пожаловавшись на слабую память и путанность слов, которые остались после ковида.

Ты лежишь, у тебя статус "реанимация" — я почти месяц в Коммунарке провела. Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном в огромном количестве. Когда ты раздутая, как шар, когда у тебя нет вен, когда ты вся вот такая! Лариса Гузеева

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_ и YouTube / Давай поженимся!

Телеведущая поблагодарила зрителей, свою команду и друзей, которые не бросили её и писали добрые комментарии, желая здоровья. Но вспомнила она и о хейтерах, которые тоже не оставляли её в покое. На днях Гузеева даже опубликовала возмущённый пост, где резко высказалась в их сторону, обозвав людоедами. Пережив такое потрясение с коронавирусом, артистка обратилась ко всем в эфире шоу.

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_ и YouTube / Давай поженимся!