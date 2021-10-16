Охотник посмотрел видео с камеры, найденной в лесу, и эти смешные кадры достойны "Оскара"

Дилан Шилт из городка Ларами, США, выехал на природу, чтобы поохотиться на дичь с луком и стрелами. Но, исследуя дикие леса штата Вайоминг, мужчина вдруг обнаружил камеру GoPro. "Неплохая находка" — подумал американец, после чего забрал её с собой в лагерь, не подозревая, что его ждёт. Открыв карту памяти гаджета на компьютере, Шилт сильно удивился. Мужчина оказался далеко не первым, кто нашёл устройство в лесах. До него на камеру наткнулся дикий медведь и даже успел снять видеоблог.

Видео © Facebook / Dylan Schilt

Кадры получились действительно уникальными. На широкоугольную камеру мишка заснял и свои могучие лапищи, и морду, а по некоторым кадрам стоматолог может даже составить план лечения, который бы явно обошёлся косолапому недёшево. Мишка пытался съесть камеру, но, судя по всему, вкус пластика не оценил. По словам Дилана, камера пролежала в лесу 4 месяца, прежде чем хищник её нашёл, пишет Daily Mail.

Скриншот © Facebook / Dylan Schilt

Камера пролежала четыре месяца, прежде чем большой и старый чёрный медведь нашёл её и не только сумел включить, но и снял, как он играет с ней. Без сомнений, это самое безумное, что я когда-либо видел Дилан Шилт

Фото © Instagram / dschilt

Видео восхитился не только Дилан. Американец опубликовал ролик на своей странице в "Фейсбуке", и его посмотрели почти 600 тысяч раз. Забавные кадры быстро разлетелись по Сети, и перед артистичным мишкой не устоял никто.

Ого... Спасибо, что поделились этим видео... это удивительно Cindy Balch LaHaye