Из больницы в Нижнем Тагиле украли 320 доз "Спутника V"

В больнице Нижнего Тагила зафиксирована кража 320 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, отметив, что в дежурную часть утром 16 ноября обратился замглавврача больницы № 4 поликлиники № 2.

"Медицинский препарат "Гам-ковид-вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября", — указал Горелых.

По словам руководителя пресс-службы, на место происшествия были направлены сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой. Днём медучреждение охраняется ЧОП, а в ночное время за порядком следит сторож. В настоящий момент представители МВД пытаются установить, оборудовано ли здание системой видеонаблюдения, а также "кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной".

"По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка", — отметил полковник Горелых.