Песков: Конца и края пандемии пока не видно
Представитель Кремля также назвал техническим решение о продлении в России правил профилактики ковида до 2024 года.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
На сегодняшний день конца и края пандемии коронавирусной инфекции не видно, она, как предполагалось, не завершилась через полгода и год после начала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчётах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Песков также прокомментировал решение Роспотребнадзора продлить действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики ковида до 2024 года, назвав его техническим. При этом он заметил, что "отменить это всегда можно, если вдруг пандемия уйдёт", однако такое решение необходимо, чтобы каждый раз его не продлевать.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал Лайфу о вариантах окончания пандемии ковида. По его словам, не стоит надеяться, что пандемия CoViD-19 в какой-то момент сойдёт на нет сама собой. Он также напомнил, что ещё ни один регион нашей страны не достиг уровня коллективного иммунитета.
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