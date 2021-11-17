Песков заявил, что QR-коды не были ключевой темой беседы Путина и главы "Аэрофлота"

Президент России Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов во время встречи обсуждали тему введения QR-кодов на транспорте, однако она не являлась основной. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается QR-кодов, конечно, они упоминались [на встрече Путина с главой "Аэрофлота"], но главным образом это предмет проработки в рамках прохождения [в Госдуме правительственных] законопроектов. <...> Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым", — сказал Песков.