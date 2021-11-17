Песков заявил, что QR-коды не были ключевой темой беседы Путина и главы "Аэрофлота"
По словам представителя Кремля, на встрече в первую очередь обсуждались основные показатели работы компании в непростой период пандемии.
Владимир Путин и Михаил Полубояринов. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов во время встречи обсуждали тему введения QR-кодов на транспорте, однако она не являлась основной. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается QR-кодов, конечно, они упоминались [на встрече Путина с главой "Аэрофлота"], но главным образом это предмет проработки в рамках прохождения [в Госдуме правительственных] законопроектов. <...> Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым", — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин и глава "Аэрофлота" в первую очередь обсуждали основные показатели работы компании в период пандемии, а также перспективы выхода организации из общей кризисной ситуации и планы авиаперевозчика по развитию своей деятельности.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой в транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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