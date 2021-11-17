Топ-менеджер "Мособлгаза" насмерть отравился неизвестным веществом после отдыха в Египте

Заместитель генерального директора "Мособлгаза" скончался от вероятного отравления неизвестным веществом после семейного отдыха в Египте. Как сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его тело нашли в подмосковной деревне Вахромеево.

Причём рядом с мёртвым мужчиной в бессознательном состоянии обнаружили ещё его супругу и двоих пятилетних детей. Отмечается, что семью россиянина удалось спасти, сейчас они находятся в больнице.

Во время обыска в доме погибшего были найдены пустые бутылки из-под крепкого алкоголя, а также кальян. Оперативники не исключают, что семья могла отравиться каким-то продуктом, привезённым из-за рубежа. Россияне находились в Египте с 5 по 15 ноября.