Топ-менеджер "Мособлгаза" насмерть отравился неизвестным веществом после отдыха в Египте
Рядом с бездыханным телом мужчины в бессознательном состоянии были найдены его супруга и двое маленьких детей. К счастью, их удалось спасти, сейчас они в больнице.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Заместитель генерального директора "Мособлгаза" скончался от вероятного отравления неизвестным веществом после семейного отдыха в Египте. Как сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его тело нашли в подмосковной деревне Вахромеево.
Причём рядом с мёртвым мужчиной в бессознательном состоянии обнаружили ещё его супругу и двоих пятилетних детей. Отмечается, что семью россиянина удалось спасти, сейчас они находятся в больнице.
Во время обыска в доме погибшего были найдены пустые бутылки из-под крепкого алкоголя, а также кальян. Оперативники не исключают, что семья могла отравиться каким-то продуктом, привезённым из-за рубежа. Россияне находились в Египте с 5 по 15 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что организатор концертов Никита Труханов, более известный как Никита Краш, погиб на отдыхе в Танзании после вероятного отравления. Его супруга впала в кому, сейчас она госпитализирована. Полиция проводит расследование случившегося.
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