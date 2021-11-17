Песков назвал условие для трёхстороннего контакта Путина, Алиева и Пашиняна

Трёхсторонний контакт президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может произойти только в случае согласия и готовности всех сторон. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможны, необходимы согласие и готовность трёх сторон на это", — сказал пресс-секретарь российского лидера.