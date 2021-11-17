Песков назвал условие для трёхстороннего контакта Путина, Алиева и Пашиняна
При этом представитель Кремля подчеркнул, что на каком-то этапе такое взаимодействие будет просто необходимым.
Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян (слева направо). Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Трёхсторонний контакт президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может произойти только в случае согласия и готовности всех сторон. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможны, необходимы согласие и готовность трёх сторон на это", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, что ситуация на армяно-азербайджанской границе накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
Комментариев: 0