Отпуск станет длиннее: Теперь дни отдыха начнут считать по правилам 1930 года Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, скопировав их с законов, принятых в 1930 году. Нововведения касаются продолжительности рабочего дня и порядка расчёта отпусков. 14 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Многие россияне не знают, но сейчас в России продолжительность рабочего дня и порядок расчёта отпуска регламентируются документами более чем столетней давности, в частности "Правилами об очередных и дополнительных отпусках", утверждёнными 30 апреля 1930 года, и декретом от 29 октября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне". Но при этом большинство остальных норм, касающихся трудовых правоотношений, содержатся в Трудовом кодексе (ТК РФ). Минтруд, по-видимому, решив, что такое положение дел не соответствует современным реалиям, подготовил законопроект, который должен перенести указанные нормы непосредственно в Трудовой кодекс РФ, увязав их со всем остальным действующим законодательством. При этом суть переносимых в ТК норм практически не изменится, а вот правила их применения должны позволить россиянам получить новые преимущества. Всё, что касается восьмичасового рабочего дня, остаётся неизменным, но с отпуском и компенсацией за неиспользованные дни в предлагаемых поправках есть изменения, и они будут для работников заметными.

Во-первых, сейчас, согласно действующему законодательству, при подсчёте отработанных часов, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию при увольнении, первые полмесяца работы вообще исключаются из подсчёта, считается только полный отработанный месяц. В тех поправках, что предлагает Минтруд, расчёты должны вестись по обратной методике. То есть при подсчёте дней отпуска округление до полного месяца должно производиться в пользу работника. Само собой, это позволит либо получить дополнительный отпуск, либо большую компенсацию в случае наличия неиспользованных дней.

Во-вторых, порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск изменится. Если сотрудник отработал менее 11 месяцев, то дни, которые ему положены в качестве отпуска, будут считаться пропорционально (если иной более льготный порядок не предусмотрен трудовым соглашением). Например, за 10 месяцев непрерывной работы должны учесть 20 дней, а если сотрудник проработал без отпуска 11 месяцев, то компенсация ему должна рассчитываться как за полный отработанный год, то есть минимум за 24 дня. При этом полная компенсация за год положена и тем, кто отработал от 6 до 11 месяцев, но попал под сокращение штата либо был уволен в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП. Также Минтруд считает, что полную выплату должны получать лица, увольняемые в связи с призывом на срочную военную службу.

— Если предложенные поправки примут, то это будет иметь весьма позитивный эффект и для работника, который получит компенсаторные выплаты большего размера, и для бухгалтеров компаний, которым будет несколько проще вести расчёт этих выплат. Однако изменения в методике расчётов, очевидно, будут минусом к доходам работодателей, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — На мой взгляд, закрепление в Трудовом кодексе РФ такого порядка расчётов может привести к увеличению правоотношений между нанимателем и работником, которые будут регулироваться не трудовым договором, а, например, договором подряда.

Несколько иного мнения придерживается адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Положения Трудового кодекса РФ, которые конкретизируют права на отпускные дни и компенсационные выплаты за них (статьи 120 и 127 ТК РФ), уже на самом деле давно требуют официального дополнения и расширения. Такая необходимость продиктована и судебной практикой. С учётом того, что проект закона ещё не прошёл ни одного думского чтения, я не думаю, что он может быть принят в этом году, но, судя по активности Минтруда, в следующем году появление закона весьма вероятно. И я думаю, что в случае утверждения заявленных поправок работодатели вряд ли будут массово применять какие-то схемы для того, чтобы заместить трудовой договор гражданско-правовым. Ведь такая подмена уже давно преследуется государством, и в последние годы происходит это регулярно.

И действительно, в ТК РФ установлен прямой запрет на заключение договоров гражданско-правового характера, которые фактически регулируют трудовые отношения. За уклонение от оформления трудового договора или за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, работодателю грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей (часть 4 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ). При этом в случае обнаружения подмены работодатель обязан будет не только уплатить штраф, но и переоформить трудовые отношения с работником, а ещё ожидать прихода налоговиков (основанием для проверки будет сообщение из Гострудинспекции). А сотрудники фискальной службы, как правило, расценивают такого рода гражданско-правовые договоры как способ ухода от налогов и не преминут сделать доначисления, а также выписать ещё один штраф, но уже за нарушение налогового законодательства.

Но пока поправки Минтруда в ТК ещё не приняты, поэтому расчёт отпускных дней должен производиться с учётом действующего законодательства (указания Министерства труда и социальной защиты населения РФ № 14-2/ООГ-6958, № 14-2/ООГ-7286 и № 14-2/ООГ-8456). Согласно действующим нормам, ежегодный отпуск не может быть менее 14 календарных дней подряд, при этом взять семь календарных дней из отпуска за прошлый год и семь дней за текущий нельзя. А в отношении всего, что касается порядка выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, продолжаем пользоваться "Правилами об очередных и дополнительных отпусках", изданными на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 2 февраля 1930 года, утверждённых Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года.

Авторы Максим Греков