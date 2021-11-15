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Отпуск станет длиннее: Теперь дни отдыха начнут считать по правилам 1930 года

Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, скопировав их с законов, принятых в 1930 году. Нововведения касаются продолжительности рабочего дня и порядка расчёта отпусков.

14 ноября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Многие россияне не знают, но сейчас в России продолжительность рабочего дня и порядок расчёта отпуска регламентируются документами более чем столетней давности, в частности "Правилами об очередных и дополнительных отпусках", утверждёнными 30 апреля 1930 года, и декретом от 29 октября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне". Но при этом большинство остальных норм, касающихся трудовых правоотношений, содержатся в Трудовом кодексе (ТК РФ). Минтруд, по-видимому, решив, что такое положение дел не соответствует современным реалиям, подготовил законопроект, который должен перенести указанные нормы непосредственно в Трудовой кодекс РФ, увязав их со всем остальным действующим законодательством. При этом суть переносимых в ТК норм практически не изменится, а вот правила их применения должны позволить россиянам получить новые преимущества. Всё, что касается восьмичасового рабочего дня, остаётся неизменным, но с отпуском и компенсацией за неиспользованные дни в предлагаемых поправках есть изменения, и они будут для работников заметными.

Во-первых, сейчас, согласно действующему законодательству, при подсчёте отработанных часов, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию при увольнении, первые полмесяца работы вообще исключаются из подсчёта, считается только полный отработанный месяц. В тех поправках, что предлагает Минтруд, расчёты должны вестись по обратной методике. То есть при подсчёте дней отпуска округление до полного месяца должно производиться в пользу работника. Само собой, это позволит либо получить дополнительный отпуск, либо большую компенсацию в случае наличия неиспользованных дней.

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Во-вторых, порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск изменится. Если сотрудник отработал менее 11 месяцев, то дни, которые ему положены в качестве отпуска, будут считаться пропорционально (если иной более льготный порядок не предусмотрен трудовым соглашением). Например, за 10 месяцев непрерывной работы должны учесть 20 дней, а если сотрудник проработал без отпуска 11 месяцев, то компенсация ему должна рассчитываться как за полный отработанный год, то есть минимум за 24 дня. При этом полная компенсация за год положена и тем, кто отработал от 6 до 11 месяцев, но попал под сокращение штата либо был уволен в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП. Также Минтруд считает, что полную выплату должны получать лица, увольняемые в связи с призывом на срочную военную службу.

Если предложенные поправки примут, то это будет иметь весьма позитивный эффект и для работника, который получит компенсаторные выплаты большего размера, и для бухгалтеров компаний, которым будет несколько проще вести расчёт этих выплат. Однако изменения в методике расчётов, очевидно, будут минусом к доходам работодателей, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — На мой взгляд, закрепление в Трудовом кодексе РФ такого порядка расчётов может привести к увеличению правоотношений между нанимателем и работником, которые будут регулироваться не трудовым договором, а, например, договором подряда.

Несколько иного мнения придерживается адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Положения Трудового кодекса РФ, которые конкретизируют права на отпускные дни и компенсационные выплаты за них (статьи 120 и 127 ТК РФ), уже на самом деле давно требуют официального дополнения и расширения. Такая необходимость продиктована и судебной практикой. С учётом того, что проект закона ещё не прошёл ни одного думского чтения, я не думаю, что он может быть принят в этом году, но, судя по активности Минтруда, в следующем году появление закона весьма вероятно. И я думаю, что в случае утверждения заявленных поправок работодатели вряд ли будут массово применять какие-то схемы для того, чтобы заместить трудовой договор гражданско-правовым. Ведь такая подмена уже давно преследуется государством, и в последние годы происходит это регулярно.

И действительно, в ТК РФ установлен прямой запрет на заключение договоров гражданско-правового характера, которые фактически регулируют трудовые отношения. За уклонение от оформления трудового договора или за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, работодателю грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей (часть 4 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ). При этом в случае обнаружения подмены работодатель обязан будет не только уплатить штраф, но и переоформить трудовые отношения с работником, а ещё ожидать прихода налоговиков (основанием для проверки будет сообщение из Гострудинспекции). А сотрудники фискальной службы, как правило, расценивают такого рода гражданско-правовые договоры как способ ухода от налогов и не преминут сделать доначисления, а также выписать ещё один штраф, но уже за нарушение налогового законодательства.

Но пока поправки Минтруда в ТК ещё не приняты, поэтому расчёт отпускных дней должен производиться с учётом действующего законодательства (указания Министерства труда и социальной защиты населения РФ № 14-2/ООГ-6958, № 14-2/ООГ-7286 и № 14-2/ООГ-8456). Согласно действующим нормам, ежегодный отпуск не может быть менее 14 календарных дней подряд, при этом взять семь календарных дней из отпуска за прошлый год и семь дней за текущий нельзя. А в отношении всего, что касается порядка выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, продолжаем пользоваться "Правилами об очередных и дополнительных отпусках", изданными на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 2 февраля 1930 года, утверждённых Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года.

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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