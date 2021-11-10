Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декретный отпуск
Почти половина уверены, что этот вопрос супруги должны обсуждать. Некоторые считают, что сидеть с детьми может тот, кто меньше зарабатывает.
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Доля россиян, которые считают, что отпуск по уходу за ребёнком должны брать только женщины, снизилась на 14 процентных пунктов в нынешнем году по сравнению с 2020-м. Теперь такого мнения придерживается лишь 38% респондентов, принявших участие в исследовании сервиса "Работа.ру", сообщает RT.
Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что данный вопрос должен обсуждаться в семье. Причём 2% мужчин ответили, что именно они должны брать декретный отпуск. Согласен с этим лишь 1% женщин.
При этом 14% респондентов считают, что отпуск по уходу за ребёнком должен брать тот, кто меньше зарабатывает. В общей сложности в исследовании сервиса приняло участие шесть тысяч человек из всех регионов России.
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