Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декретный отпуск

Доля россиян, которые считают, что отпуск по уходу за ребёнком должны брать только женщины, снизилась на 14 процентных пунктов в нынешнем году по сравнению с 2020-м. Теперь такого мнения придерживается лишь 38% респондентов, принявших участие в исследовании сервиса "Работа.ру", сообщает RT.

Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что данный вопрос должен обсуждаться в семье. Причём 2% мужчин ответили, что именно они должны брать декретный отпуск. Согласен с этим лишь 1% женщин.

При этом 14% респондентов считают, что отпуск по уходу за ребёнком должен брать тот, кто меньше зарабатывает. В общей сложности в исследовании сервиса приняло участие шесть тысяч человек из всех регионов России.