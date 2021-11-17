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Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневскому предъявлено обвинение в коррупции

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу на два месяца на время расследования дела.

17 ноября, 10:26
<p>Григорий Вишневский. Фото © <a href="https://avo.ru/-/molodeznaa-politika-vladimirskoj-oblasti-polucila-novyj-impul-s-razvitia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Администрации Владимирской области</a></p>

Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области

Следствие предъявило обвинение в получении взятки врио вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК.

Всё происходило в зале Октябрьского районного суда Владимира, там же представитель ведомства заметил, что следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста на два месяца, до 16 января 2022 года.

"Избрание меры пресечения в отношении Вишневского, не связанное с лишением свободы, считаю невозможным", — сказал он в ходе заседания.

Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневский подозревается в получении крупной взятки

Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневский подозревается в получении крупной взятки

Ранее СМИ сообщили, что задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина. По данным СК, чиновник получил не менее 600 тысяч рублей за общее покровительство.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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