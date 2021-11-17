Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневскому предъявлено обвинение в коррупции

Следствие предъявило обвинение в получении взятки врио вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК.

Всё происходило в зале Октябрьского районного суда Владимира, там же представитель ведомства заметил, что следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста на два месяца, до 16 января 2022 года.

"Избрание меры пресечения в отношении Вишневского, не связанное с лишением свободы, считаю невозможным", — сказал он в ходе заседания.