Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневскому предъявлено обвинение в коррупции
Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу на два месяца на время расследования дела.
Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области
Следствие предъявило обвинение в получении взятки врио вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК.
Всё происходило в зале Октябрьского районного суда Владимира, там же представитель ведомства заметил, что следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста на два месяца, до 16 января 2022 года.
"Избрание меры пресечения в отношении Вишневского, не связанное с лишением свободы, считаю невозможным", — сказал он в ходе заседания.
Ранее СМИ сообщили, что задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина. По данным СК, чиновник получил не менее 600 тысяч рублей за общее покровительство.
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