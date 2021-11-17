Супруга пожизненно осуждённого экс-сенатора Изместьева умерла в Лондоне
Адвокат бывшего парламентария заметил, что у женщины были проблемы со здоровьем, однако заключение патологоанатомов пока не получено.
Ирина Изместьева. Фото © Instagram / mirandamirianashvili
В Лондоне скончалась супруга получившего пожизненный срок за организацию убийств бывшего сенатора Игоря Изместьева Ирина. По предварительным данным, у неё оторвался тромб, рассказал адвокат экс-парламентария Алексей Ярошенко.
Он подтвердил смерть женщины и назвал случившееся большой трагедией, при этом заметив, что у Ирины были определённые проблемы со здоровьем.
"В Лондоне не так всё быстро происходит, как у нас, и заключение патологоанатомическое мы получим примерно через десять дней", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию с 2001 по 2006 год, а в 2007-м был задержан сотрудниками ФСБ. В декабре 2010 года он получил пожизненный срок по обвинению в организации убийств, терроризме и бандитизме. Было установлено 24 эпизода преступной деятельности самого экс-сенатора и подконтрольной ему банды. Это два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство. Среди них и покушение на сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова.
В 2017 году член СПЧ Людмила Алексеева на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила о помиловании Изместьева, и глава государства не исключил такого развития событий. Однако комиссия по вопросам помилования при мэре Москвы в декабре того года вынесла единогласное решение и отказала в помиловании.
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