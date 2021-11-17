Супруга пожизненно осуждённого экс-сенатора Изместьева умерла в Лондоне

В Лондоне скончалась супруга получившего пожизненный срок за организацию убийств бывшего сенатора Игоря Изместьева Ирина. По предварительным данным, у неё оторвался тромб, рассказал адвокат экс-парламентария Алексей Ярошенко.

Он подтвердил смерть женщины и назвал случившееся большой трагедией, при этом заметив, что у Ирины были определённые проблемы со здоровьем.

"В Лондоне не так всё быстро происходит, как у нас, и заключение патологоанатомическое мы получим примерно через десять дней", — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию с 2001 по 2006 год, а в 2007-м был задержан сотрудниками ФСБ. В декабре 2010 года он получил пожизненный срок по обвинению в организации убийств, терроризме и бандитизме. Было установлено 24 эпизода преступной деятельности самого экс-сенатора и подконтрольной ему банды. Это два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство. Среди них и покушение на сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова.