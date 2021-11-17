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В Волгограде задержали убийцу молодой медсестры из Владимирской области и её матери

Не исключено, что в момент страшного преступления молодой человек был под действием наркотиков. Ранее его привлекали к ответственности за кражи, в том числе у родного отца.

17 ноября, 10:43
<p>Сергей К. Фото © Telegram/<a href="https://t.me/shot_shot/32186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей К. Фото © Telegram/SHOT

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу молодой медсестры и её матери, преступление было совершено в городе Коврове Владимирской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT, злоумышленника удалось поймать на посту ДПС в Волгограде, сопротивления он не оказывал.

По предварительным данным, 22-летний Сергей К. пришёл домой к своей бывшей возлюбленной, однако в квартире находилась только её мать. Тогда он зарезал женщину, спрятал тело и стал дожидаться девушку возле дома. Встретив жертву у подъезда, он довёл её до квартиры, после чего ударил ножом в спину и украл банковскую карту, на которой было 40 тысяч рублей. Затем злоумышленник скрылся.

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Возлюбленный погибшей молодой медсестры из Владимирской области опознал убийцу

Отмечается, что ранее Сергея привлекали к ответственности за кражи, в том числе у родного отца. Также не исключено, что в момент двойного убийства молодой человек был под действием наркотиков.

Напомним, о том, что во Владимирской области нашли зарезанными молодую медсестру и её мать, стало известно 16 ноября. Как уже сообщал Лайф, тела 22-летней Светланы и её 44-летней родительницы были найдены со множеством ножевых ранений в области груди и живота. Бывшего парня девушки сразу же объявили в федеральный розыск.

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А ранее Лайф рассказывал, как пьяная жительница Сочи зарезала мужа, решившего бросить её. После этого обвиняемая сама вызвала на место трагедии скорую и полицейских. Сейчас она задержана.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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