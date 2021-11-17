Терапевт Козлова объяснила, о каких болезнях сигнализирует головокружение

Врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала "Москве 24", о каких болезнях может сообщать головокружение. Одной из причин может оказаться неправильный прикус.

"Очень часто за счёт того, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата, возникает головокружение", — объяснила специалист.

Ещё одной причиной является межпозвоночная грыжа, отметила терапевт. Она давит на артерию, которая питает мозжечок и ствол головного мозга. В случае нарушения кровоснабжения может возникнуть головокружение.



У молодых людей нехватка в организме витамина В12 и железа также может оказаться причиной дезориентации в пространстве, считает Козлова.

"Анемия (или малокровие) приводит к тому, что клетки головного мозга не в полном объёме насыщаются кислородом. Происходит кислородное голодание. Отсюда и головокружение", — уточняет она.



По словам врача, и неправильно подобранные очки могут являться причиной недомогания.

"Очень часто пациенты сами себе назначают очки, не подбирая должные размеры, диоптрии, правильное расстояние. И в этом случае идёт нарушение процесса аккомодации, которое негативно сказывается на работе. Поэтому подбор очков обязательно должен осуществлять офтальмолог", — говорит Козлова.

Вызвать недуг могут многие лекарства. На первом месте стоят антибактериальные препараты, за ними следуют противовоспалительные средства, уточняет специалист.



Если говорить о серьёзных заболеваниях, то головокружение может сигнализировать о наличии артериальной гипертензии и о сахарном диабете. Также недуг, сопровождающийся головными болями, возникает при опухоли головного мозга, информирует Козлова.

Терапевт напоминает, чтобы разобраться с причиной недомогания, лучше всего обратиться к врачу. Однако есть несколько советов, как с ним справиться.

"Если вдруг закружилась голова, в идеале лучше принять горизонтальное положение, но если такой возможности нет, то необходимо присесть. Голову лучше опустить, прижать к коленям и сфокусировать взгляд на неподвижном предмете", — советует Козлова.

