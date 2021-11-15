Эксперты рассказали, почему спать со своими питомцами в одной кровати вредно
Каждый владелец домашнего животного согласится, какое это счастье — засыпать, когда у тебя под боком твой питомец. Значит, любит, доверяет. Вот только для здоровья человека плюсов совсем не много.
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В разговоре с CNN специалисты рассказали, к каким последствиям нужно готовиться тем, кто спит в одной кровати с питомцами. Будьте уверены, их вполне достаточно, чтобы вышвырнуть любимого Ваську из-под одеяла. Оказывается, в таком случае качество сна человека заметно ухудшается.
Животные могут двигаться, лаять и нарушать сон. У собак и кошек сон непостоянен, и они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведёт к фрагментации сна
Казалось бы, что плохого в микропробуждениях? А последствия могут быть вполне серьёзными. Недостаток сна связывают с диабетом, высоким давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ишемической болезнью и ожирением, пишет BBC. Кроме того, есть исследования, которые доказывают, что плохой сон снижает иммунитет.
А самое интересное — владельцы питомцев могут и не подозревать, почему у них ухудшилось здоровье. Согласно исследованию 2017 года, больше половины хозяев спят вместе со своими зверятами, и только одна пятая часть замечает, что это влияет на качество их сна.
Стоит отметить, речь идёт именно о случаях, когда хозяева пускают мохнатых и усатых к себе на кровать. Питомец в квартире не влияет на глубину сна. Конечно, за исключением тех редких случаев, когда посреди ночи кот вдруг решил побегать по стенам. В ещё одном исследовании 2017-го специалисты оценивали качество сна собачников и их питомцев. Когда они были в одной комнате, показатели были высокими, но стоило псам забраться в постель, сон становился прерывистым и неглубоким.
Однако в этой ситуации есть один небольшой плюс. Главный врач Североамериканского ветсообщества Дана Варбл поделилась, что совместный сон с питомцами способствует крепким доверительным отношениям с животным. Правда, ещё нужно подумать, стоит ли ради этого рисковать своим здоровьем.
Это большая демонстрация доверия с их стороны. Собаки и кошки, которые более тесно связаны со своими людьми, получают дополнительную пользу для здоровья, ведь у них вырабатывается больше полезных нейромедиаторов, таких как окситоцин и дофамин — гормонов счастья
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