Эксперты рассказали, почему спать со своими питомцами в одной кровати вредно

В разговоре с CNN специалисты рассказали, к каким последствиям нужно готовиться тем, кто спит в одной кровати с питомцами. Будьте уверены, их вполне достаточно, чтобы вышвырнуть любимого Ваську из-под одеяла. Оказывается, в таком случае качество сна человека заметно ухудшается.

Животные могут двигаться, лаять и нарушать сон. У собак и кошек сон непостоянен, и они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведёт к фрагментации сна

Казалось бы, что плохого в микропробуждениях? А последствия могут быть вполне серьёзными. Недостаток сна связывают с диабетом, высоким давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ишемической болезнью и ожирением, пишет BBC. Кроме того, есть исследования, которые доказывают, что плохой сон снижает иммунитет.

А самое интересное — владельцы питомцев могут и не подозревать, почему у них ухудшилось здоровье. Согласно исследованию 2017 года, больше половины хозяев спят вместе со своими зверятами, и только одна пятая часть замечает, что это влияет на качество их сна.