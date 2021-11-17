СК опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова
Сотрудники СОБРа остановили автомобиль парламентария на дороге и сопроводили в отдел, где мужчина общался со следователями.
Кадр видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет опубликовал видео задержания и допроса депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова, которого подозревают в педофилии. На них видно, что парламентария остановили на дороге сотрудники СОБРа.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
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Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.
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