СК опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

Следственный комитет опубликовал видео задержания и допроса депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова, которого подозревают в педофилии. На них видно, что парламентария остановили на дороге сотрудники СОБРа.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.