В России стартует эксперимент по переводу микропредприятий на новый налоговый режим
Он продлится шесть лет, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин. Свою готовность к участию уже выразили Калужская область и Республика Татарстан.
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В России запускается эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощённую систему налогообложения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит этому бизнесу перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощённую систему налогообложения", — сказал премьер на заседании кабмина.
Он уточнил, что участникам не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, ведь расчёт платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движений по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него бизнес сможет начислять заработную плату сотрудникам.
Подобный эксперимент продлится шесть лет. Свою готовность к участию уже выразили Калужская область и Республика Татарстан.
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