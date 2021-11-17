НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России стартует эксперимент по переводу микропредприятий на новый налоговый режим

Он продлится шесть лет, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин. Свою готовность к участию уже выразили Калужская область и Республика Татарстан.

17 ноября, 10:54
<p>Фото © <a href="https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11519275/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФНС РФ</a></p>

Фото © ФНС РФ

В России запускается эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощённую систему налогообложения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит этому бизнесу перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощённую систему налогообложения", — сказал премьер на заседании кабмина.

В Минфине назвали условия для освобождения семей с детьми от налога с продажи жилья

В Минфине назвали условия для освобождения семей с детьми от налога с продажи жилья

Он уточнил, что участникам не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, ведь расчёт платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движений по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него бизнес сможет начислять заработную плату сотрудникам.

Подобный эксперимент продлится шесть лет. Свою готовность к участию уже выразили Калужская область и Республика Татарстан.

Ранее Лайф рассказывал, что в России начался приём заявок на гранты для пострадавшего из-за пандемии бизнеса. В списке отраслей, представители которых могут получить помощь, 21 позиция. Претендентами могут стать как физические, так и юридические лица, а также социально ориентированные НКО.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1