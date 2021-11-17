В России стартует эксперимент по переводу микропредприятий на новый налоговый режим

В России запускается эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощённую систему налогообложения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит этому бизнесу перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощённую систему налогообложения", — сказал премьер на заседании кабмина.

Он уточнил, что участникам не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, ведь расчёт платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движений по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него бизнес сможет начислять заработную плату сотрудникам.

Подобный эксперимент продлится шесть лет. Свою готовность к участию уже выразили Калужская область и Республика Татарстан.