Няню из Симферополя заподозрили в нанесении смертельных травм ребёнку-инвалиду

В Киевском районе Симферополя следователи задержали няню, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть семилетнего ребёнка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В одном из частных домов Симферополя было обнаружено тело ребёнка. Смерть наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причинённой закрытой черепно-мозговой травмы. Следователи полагают, что тяжкие телесные повреждения мальчику причинила няня.

"На данный момент проведены осмотры места происшествия, изъяты предметы, представляющие интерес для органов следствия, допрошен круг лиц, назначены дополнительные экспертизы для установления полной картины произошедшего, устанавливаются обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие", — говорится в релизе ведомства.

Следователи собираются предъявить обвинение женщине по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Вместе с этим правоохранители изучат и дадут оценку обстановке в семье, а также оказанию содействия больному мальчику уполномоченными органами. Расследование уголовного дела продолжается.