Курганские власти проверят детдома и интернаты после издевательств над малышом
Глава региона предложил присоединиться к мероприятиям и сотрудникам прокуратуры. Такая мера направлена на пресечение возможных злоупотреблений со стороны персонала и других лиц.
Кадр из видео © VK / "Реальный Курган"
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить детские дома, дома-интернаты для инвалидов и пожилых людей, а также геронтологические центры на предмет того, как персонал исполняет служебные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки в стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров", — говорится в релизе.
Уточняется, что в проверках примут участие не только сотрудники Главного управления социальной защиты населения и детский омбудсмен региона, но и контрольно-разведывательные ведомства. Кроме того, Шумков предложил присоединиться к мероприятиям и представителям прокуратуры. Как отметили в пресс-службе главы региона, эти проверки направлены на пресечение возможных злоупотреблений со стороны персонала или других лиц, в первую очередь — в отношении детей.
Ранее Лайф писал, что в Сеть попало видео, как подростки ради смеха избивают малыша в детдоме в Курганской области. После появления записи жители села Кипель Юргамышского района заявили, что прокуратура и полиция должны обратить внимание на нарушения и "беспредел" в учреждении, на которые жалуются курганцы. Кадрами жестокого обращения с ребёнком уже заинтересовались следственные органы. Позже стало известно, что воспитателей детдома уволят после видео с издевательствами над малышом. Дисциплинарные взыскания будут вынесены медработникам, педагогу-психологу и старшему воспитателю.
Комментариев: 0