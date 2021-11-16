Курганские власти проверят детдома и интернаты после издевательств над малышом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить детские дома, дома-интернаты для инвалидов и пожилых людей, а также геронтологические центры на предмет того, как персонал исполняет служебные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки в стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров", — говорится в релизе.

Уточняется, что в проверках примут участие не только сотрудники Главного управления социальной защиты населения и детский омбудсмен региона, но и контрольно-разведывательные ведомства. Кроме того, Шумков предложил присоединиться к мероприятиям и представителям прокуратуры. Как отметили в пресс-службе главы региона, эти проверки направлены на пресечение возможных злоупотреблений со стороны персонала или других лиц, в первую очередь — в отношении детей.