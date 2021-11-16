Власти подготовили новый вариант ограничений для банков на выдачу кредитов

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) не будут выделяться в особую категорию, и Банк России не сможет вводить специальные ограничения на выдачу необеспеченных займов только для них. Предоставляющий ЦБ такую возможность пункт убрали из доработанного ко второму чтению законопроекта о прямых количественных ограничениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и пресс-служба ЦБ это подтвердили.

Так, на понедельник, 15 ноября, поправки ко второму чтению законопроекта существовали в трёх вариантах, в каждом из которых СЗКО не выделялись отдельно. При этом Аксаков добавил, что документ "ещё согласовывается". На заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку парламентарий отметил, что проект закона будет вынесен на второе чтение на текущей неделе.

В ходе обсуждения документа с федеральными органами власти было принято решение, согласно которому лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией. Отмечается, что это позволит не допустить регулятивный арбитраж и возможный переток рискованных кредитов, например с высокой долговой нагрузкой заёмщика, из одной группы банков в другую. В этой связи была исключена возможность дифференциации макропруденциальных лимитов для СЗКО, подчеркнули в Центробанке.