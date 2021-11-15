Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту через телефон
При этом банковские тарифы для клиентов в размере не менее 1% могут сохраниться.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Компания Visa в начале ноября разослала банкам письмо, в котором сообщила, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Об этом сообщает "Коммерсант".
Сейчас банки платят три рубля в качестве комиссии "интерчейндж", комиссию платёжной системе в размере 10 центов и 0,05% за переводы внутри страны. Сами же банки берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.
В Visa расширение использования сервиса переводов с карты на карту назвали одним из важных направлений бизнеса в России. Для его развития предполагается "ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям". В компании добавили, что не могут регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов, так что тарифы кредитных организаций могут остаться и после обнуления платежей Visa.
Однако независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин полагает, что теперь можно ожидать изменений в тарифной политике банков. Он отметил, что рост переводов через Систему быстрых платежей (СБП) отнимает долю у переводов с карты на карту.
"В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с Системой быстрых платежей. Расходы банков на комиссии платёжных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход", — пояснил эксперт.
Стоит отметить, что ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона отказалась и компания Mastercard.
Лента новостей
Девятилетний мальчик стал 10-й жертвой давки на концерте Трэвиса Скотта в США
сегодня в 04:31
"Показалось, что они ходят, страшно стало": Под Красноярском пьяный мужчина залез в морг в поисках ночлега и порезал тела умерших
сегодня в 04:06
Эд Ширан стал лучшим певцом года по версии MTV Europe
сегодня в 03:53
Ранее финансист Михаил Коган назвал оптимальное количество банковских карт. Эксперт советует искать выгоду в их использовании, например изучать спецпредложения финансовых организаций и платёжных систем, а также адекватно оценивать недостатки.
Комментариев: 0