Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту через телефон

Компания Visa в начале ноября разослала банкам письмо, в котором сообщила, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас банки платят три рубля в качестве комиссии "интерчейндж", комиссию платёжной системе в размере 10 центов и 0,05% за переводы внутри страны. Сами же банки берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

В Visa расширение использования сервиса переводов с карты на карту назвали одним из важных направлений бизнеса в России. Для его развития предполагается "ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям". В компании добавили, что не могут регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов, так что тарифы кредитных организаций могут остаться и после обнуления платежей Visa.

Однако независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин полагает, что теперь можно ожидать изменений в тарифной политике банков. Он отметил, что рост переводов через Систему быстрых платежей (СБП) отнимает долю у переводов с карты на карту.

"В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с Системой быстрых платежей. Расходы банков на комиссии платёжных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход", — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона отказалась и компания Mastercard.