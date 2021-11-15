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"Показалось, что они ходят, страшно стало": Под Красноярском пьяный мужчина залез в морг в поисках ночлега и порезал тела умерших

На допросе сибиряк рассказал полицейским, что перед этим пил весь день водку, пиво и вино.

15 ноября, 04:06

Кадр из видео © YouTube / Взгляд Инфо Лайт

В Красноярском крае пьяный мужчина ночью проник в морг в поисках ночлега и скальпелем повредил тела умерших. Инцидент произошёл в посёлке Курагино. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

"Установлено, что в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь. В ходе своего пребывания в помещении мужчина повредил четыре тела умерших найденным там скальпелем", — отметили в ведомстве.

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О взломе морга в полицию сообщили медики. Через несколько часов злоумышленника задержали — им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших.

"Показалось, что они ходят, что они встают, мне страшно стало... Я, короче, их и порезал ножом", — сказал подозреваемый на допросе, добавив, что он был очень пьяным, пил водку, пиво и вино.

Ранее сообщалось, что под Саратовом врачи перепутали тела в морге. Родственникам умершей жительницы города Ртищево в морге выдали тело посторонней женщины. Семья обнаружила подмену только во время похорон.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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