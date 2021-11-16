Летевший в Москву "боинг" S7 вынужденно сел в Новосибирске из-за проблем с крылом

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7, направлявшийся из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Толмачёво (Новосибирск). По предварительным данным, это произошло из-за проблем с закрылками. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. В обстоятельствах инцидента разберётся Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.