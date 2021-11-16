Летевший в Москву "боинг" S7 вынужденно сел в Новосибирске из-за проблем с крылом
В обстоятельствах инцидента разберётся Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Фото (архивное) © S7 Airlines/ "ВКонтакте"/ Вера Шлишевская
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7, направлявшийся из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Толмачёво (Новосибирск). По предварительным данным, это произошло из-за проблем с закрылками. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. В обстоятельствах инцидента разберётся Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
"В ходе полёта возникли проблемы в работе механизации крыла самолёта. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск. Самолёт благополучно приземлился, пострадавших нет", — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.
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Ранее Лайф писал, как вылет самолёта "Боинг-738" рейсом Мурманск — Москва задержался на час из-за неполадок с трапом.
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