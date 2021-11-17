"Не давал сопернику шансов": Костя Цзю оценил победу своего сына над японцем Иноуэ
Ранее 27-летний спортсмен одержал юбилейную, 20-ю победу на профессиональном ринге.
Фото © ТАСС / EPA / BIANCA DE MARCH
Легендарный боксёр Костя Цзю в эфире "Матч ТВ" оценил победу своего сына Тима над японским бойцом Такеши Иноуэ.
"Меня совершенно не расстроило [что поединок не завершился досрочно]. У меня тоже были такие соперники, по которым ты бьёшь, но там кирпичная стена. Мы обсуждали эти моменты, я ему советовал не торопиться. Тим полностью взял бой под свой контроль с первого раунда и не давал сопернику шансов", — заявил Цзю-старший.
Он также подчеркнул, что проведение полноценного боя — с 12 раундами — является хорошим фактором для Тима Цзю. Сам легендарный боец заметил, что после таких поединков терял по пять килограммов веса.
Ранее Лайф сообщал, что Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ и сумел защитить сразу два чемпионских пояса (WBO Asia Pacific и WBO Global) в первом среднем весе.
Комментариев: 0