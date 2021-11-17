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"Не давал сопернику шансов": Костя Цзю оценил победу своего сына над японцем Иноуэ

Ранее 27-летний спортсмен одержал юбилейную, 20-ю победу на профессиональном ринге.

17 ноября, 13:18

Фото © ТАСС / EPA / BIANCA DE MARCH

Легендарный боксёр Костя Цзю в эфире "Матч ТВ" оценил победу своего сына Тима над японским бойцом Такеши Иноуэ.

"Меня совершенно не расстроило [что поединок не завершился досрочно]. У меня тоже были такие соперники, по которым ты бьёшь, но там кирпичная стена. Мы обсуждали эти моменты, я ему советовал не торопиться. Тим полностью взял бой под свой контроль с первого раунда и не давал сопернику шансов", — заявил Цзю-старший.

Он также подчеркнул, что проведение полноценного боя — с 12 раундами — является хорошим фактором для Тима Цзю. Сам легендарный боец заметил, что после таких поединков терял по пять килограммов веса.

Тим Цзю победил японца Иноуэ и защитил два чемпионских пояса

Тим Цзю победил японца Иноуэ и защитил два чемпионских пояса

Ранее Лайф сообщал, что Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ и сумел защитить сразу два чемпионских пояса (WBO Asia Pacific и WBO Global) в первом среднем весе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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