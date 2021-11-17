"Меня совершенно не расстроило [что поединок не завершился досрочно]. У меня тоже были такие соперники, по которым ты бьёшь, но там кирпичная стена. Мы обсуждали эти моменты, я ему советовал не торопиться. Тим полностью взял бой под свой контроль с первого раунда и не давал сопернику шансов", — заявил Цзю-старший.