Политтехнолог Август призвала заняться делом выпивавшего во время матча сборной Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, которого заметили пьющим пиво в компании главы его офиса Андрея Ермака и министра инфраструктуры Александра Кубракова во время матча сборной Украины по футболу, должен помнить, что кроме пиара нужно заниматься делом. По мнению политтехнолога Алёны Август, подобные приёмы не имеют большого политического эффекта.

"Мне кажется, Зеленский забыл хорошие правила КВН, что не каждая шутка живёт долго. В политическом пиаре повторяемость особых очков не приносит. Одно дело, когда он вёл себя, что называется, "по-народному" в начале своей политической карьеры. Это одно. Другое дело сейчас: народ по прошествии достаточного количества времени требует от президента каких-то вменяемых действий. Такие приёмчики не имеют большого политического эффекта", — сказала Август Лайфу.

Политтехнолог добавила, что пиарщикам президента стоит задуматься о том, что помимо таких публичных действий нужно ещё заниматься делом и не всякое происходящее можно завернуть в красивую обёртку.

"Народ обёрточку просёк и развернул. Это может сработать даже в минус, потому что людей зачастую при не очень хорошей ситуации в экономике и внутренней политике такие народнические жесты очень возмущают", — добавила собеседница.