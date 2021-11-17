Белорусский СК завёл дело на польских силовиков за преступление против безопасности человечества

Следственный комитет Белоруссии назвал действия польских силовиков на границе преступлением против безопасности человечества, сообщает БелТА. Как отмечается, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия вблизи пункта пропуска "Брузги".

"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 128 УК (преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)", — передаёт агентство.

16 ноября обострилась ситуация вблизи пропускного пункта "Брузги" у белорусско-польской границы. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что некоторые иностранцы попытались прорваться через границу.

"Доведённые до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши, они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать", — уточнили в Следкоме республики.

Как напомнили в СК, польской стороной был применён слезоточивый газ, а также водомёты и светошумовые гранаты. На месте событий следователи обнаружили фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта со следами веществ токсичного и раздражающего действия.

Сейчас место происшествия ещё раз осматривается белорусскими силовиками. Также продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.