Белорусский СК завёл дело на польских силовиков за преступление против безопасности человечества
Как напомнили в ведомстве, 16 ноября польской стороной против беженцев были применены слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты.
Фото © ТАСС / Снимок с видео. Пограничный комитет Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии назвал действия польских силовиков на границе преступлением против безопасности человечества, сообщает БелТА. Как отмечается, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия вблизи пункта пропуска "Брузги".
"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 128 УК (преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)", — передаёт агентство.
16 ноября обострилась ситуация вблизи пропускного пункта "Брузги" у белорусско-польской границы. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что некоторые иностранцы попытались прорваться через границу.
"Доведённые до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши, они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать", — уточнили в Следкоме республики.
Как напомнили в СК, польской стороной был применён слезоточивый газ, а также водомёты и светошумовые гранаты. На месте событий следователи обнаружили фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта со следами веществ токсичного и раздражающего действия.
Сейчас место происшествия ещё раз осматривается белорусскими силовиками. Также продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.
Ранее Лайф писал, что белорусские медики выявили химические ожоги глаз у мигрантов на границе с Польшей. Им предлагают перейти в помещение транспортно-логистического центра, но не все на это согласны — иностранцы опасаются депортации.
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