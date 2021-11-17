Мать отравившейся метанолом в Казани студентки заявила, что врачи не дают прогнозов
Женщина считает, что Анастасия выпила немного, однако из-за того, что у неё слабое здоровье, пострадала сильнее всех. По некоторым данным, девушка сейчас находится в коме.
Фото © Pixabay
Одной из отравившихся метанолом в Казани студенток оказалась 20-летняя Анастасия П. На данный момент, по словам её матери, девушка находится в тяжёлом состоянии, медики, увы, далеки от обнадёживающих прогнозов.
"Врачи не дают никаких прогнозов. И у Насти две почки, а не одна, как написали журналисты. Просто у неё было слабое здоровье, поэтому организм так сильно отреагировал на отравление", — цитирует сайт kp.ru слова Светланы.
Женщина также добавила, что Анастасия почти никогда не употребляла алкоголь и в тот вечер могла лишь немного пригубить. По данным телеграм-канала Mash Iptash, именно Насте стало хуже всех на вечеринке и сейчас она находится в коме. Ночью у девушки началась паника, тошнота, а также она не могла говорить.
Между тем в больнице остаётся ещё 12 молодых людей, трое из них — в тяжёлом состоянии. У всех госпитализированных в крови обнаружен метанол, последствия употребления которого непредсказуемы.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 ноября в посёлке Салмачи. Компания парней и девушек из 18 человек арендовала коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. 14 из присутствующих выпили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Как выяснилось, кто-то из ребят перепутал бутыль с алкоголем с незамерзайкой и поставил на общий стол. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили ядовитую жидкость.
Комментариев: 0