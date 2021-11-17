Мать отравившейся метанолом в Казани студентки заявила, что врачи не дают прогнозов

Одной из отравившихся метанолом в Казани студенток оказалась 20-летняя Анастасия П. На данный момент, по словам её матери, девушка находится в тяжёлом состоянии, медики, увы, далеки от обнадёживающих прогнозов.

"Врачи не дают никаких прогнозов. И у Насти две почки, а не одна, как написали журналисты. Просто у неё было слабое здоровье, поэтому организм так сильно отреагировал на отравление", — цитирует сайт kp.ru слова Светланы.

Женщина также добавила, что Анастасия почти никогда не употребляла алкоголь и в тот вечер могла лишь немного пригубить. По данным телеграм-канала Mash Iptash, именно Насте стало хуже всех на вечеринке и сейчас она находится в коме. Ночью у девушки началась паника, тошнота, а также она не могла говорить.

Между тем в больнице остаётся ещё 12 молодых людей, трое из них — в тяжёлом состоянии. У всех госпитализированных в крови обнаружен метанол, последствия употребления которого непредсказуемы.