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Путин призвал уделить особое внимание правовому регулированию генетических исследований

Российский лидер отметил, что законодательство в этой сфере должно открывать простор для научного поиска и новаций в медицине, ветеринарии, селекции и других направлениях.

17 ноября, 11:22

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание правовому регулированию генетических исследований и технологий, так как человечество в этой сфере "идёт неизведанным путём" и сталкивается с большим количеством "сложных, спорных вопросов". Об этом российский лидер сказал во время совещания по развитию генетических технологий в РФ.

"Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах. Вместе с тем нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм: они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей", — указал Путин.

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Российский лидер отметил, что необходимо обозначить пределы генетических технологий, а также создать правовые поля для всех типов генетических коллекций. Он подчеркнул, что все решения в этой сфере должны приниматься взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным обществом.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин обратил внимание на необходимость взвешенного подхода к персональным данным. Любое действие, их касающееся, должно совершаться только с согласия человека, считает российский лидер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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