Путин призвал уделить особое внимание правовому регулированию генетических исследований

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание правовому регулированию генетических исследований и технологий, так как человечество в этой сфере "идёт неизведанным путём" и сталкивается с большим количеством "сложных, спорных вопросов". Об этом российский лидер сказал во время совещания по развитию генетических технологий в РФ.

"Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах. Вместе с тем нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм: они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей", — указал Путин.

Российский лидер отметил, что необходимо обозначить пределы генетических технологий, а также создать правовые поля для всех типов генетических коллекций. Он подчеркнул, что все решения в этой сфере должны приниматься взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным обществом.